Мэрия Уфы планирует открыть старый бельский мост к октябрю

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Город получил около 200 миллионов рублей из республиканского бюджета на старый бельский мост. Этих денег должно хватить на реконструкцию деформационных швов, что позволит открыть мост для легкового транспорта.
О том, что город получил деньги, сообщил вице-мэр Уфы Салават Хусаинов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Уфе". Всего на реконструкцию швов понадобится порядка 230 миллионов рублей.
- На строительно-монтажный работы условно выйдем к 1 мая, к началу октября должны восстановить движение легкового транспорта, - сообщил Хусаинов.
Он добавил, что проведенные работы позволят использовать мост еще 2-2,5 года. В этот период, по его словам, необходимо параллельно вести строительство нового моста.
Старый бельский мост был недавно закрыт в целях безопасности из-за появившихся трещин. На втором мосту сейчас введено шестиполосное движение.
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