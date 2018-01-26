Мэрия Уфы планирует открыть старый бельский мост к октябрю

Город получил около 200 миллионов рублей из республиканского бюджета на старый бельский мост. Этих денег должно хватить на реконструкцию деформационных швов, что позволит открыть мост для легкового транспорта.

О том, что город получил деньги, сообщил вице-мэр Уфы Салават Хусаинов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Уфе". Всего на реконструкцию швов понадобится порядка 230 миллионов рублей.

- На строительно-монтажный работы условно выйдем к 1 мая, к началу октября должны восстановить движение легкового транспорта, - сообщил Хусаинов.

Он добавил, что проведенные работы позволят использовать мост еще 2-2,5 года. В этот период, по его словам, необходимо параллельно вести строительство нового моста.