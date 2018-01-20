В Уфе на Бельском мосту ввели шестиполосное движение

Такое решение было принято властями на выездном совещании с участием Ирека Ялалова и Динара Гильмутдинова.

Решение приняли в связи с аварийном состоянием старого моста.

- Ширина моста позволила организовать этот процесс – ввели по три полосы в каждом направлении. Водители по привычке продолжают ездить, ориентируясь по разметке – в два ряда. ГИБДД совместно с городскими службами примет меры для обеспечения проезда в три полосы по каждому направлению. Сейчас одна из важнейших задач – сделать так, чтобы все шесть полос заработали в полном объеме, - заявил Динар Гильмутдинов на встрече с городскими чиновниками.

Кроме того, с 20 января на мосту грузовой транспорт сможет проехать только в ночные часы – с 22.00 до 6 утра. В остальное время водителям большегрузных машин рекомендовано использовать пути объезда. В ближайшее время будут подготовлены и документы в связи с нововведением. В ближайшее время будут установлены все необходимые дорожные знаки.

По словам вице-мэра Салавата Хусаинова аварийно-восстановительными работами на треснувшем старом мосту займутся только в теплое время года – не ранее через 3-4 месяца.

Городские чиновники отметили, что совместно с правительством региона начнут заниматься поиском средств для строительства нового моста через реку Белую.