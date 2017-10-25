Зима близко: мэрия Уфы готова к непогоде, но в травмпунктах аншлаг

В травмпунктах Уфы вчера и сегодня регистрируют резкий рост обращений с травмами, полученными на улицах.

Вчера и сегодня, 24 и 25 октября, в Уфе проходят смотры специализированной снегоуборочной техники, которая относится к жилищным организациям по линии районных УЖХ. Об этом сообщили в информационно-аналитическом управлении столицы Башкирии.

Как уточнили в мэрии, на балансе уфимских жилищных организаций стоят 153 единицы специализированной техники, из которых 122 единицы – колесная техника, 13 – гусеничная техника, 18 – многофункциональных коммунально-строительных машин. Этому специализированному автопарку предстоит всю зиму обслуживать придомовые территории возле 4846 многоквартирных домов.

Напомним, этому событию, вчера предшествовала утренняя оперативка в столичной администрации, в ходе которой глава города Ирек Ялалов попросил не утраивать трагедию из того, что муниципалитет не приобрел дополнительную снегоуборочную технику.

По его словам, город готов к зиме, несмотря на то, что ни одной единицы спецтехники закуплено не было.

- Ну не приобрели, хорошо, ну что из этого трагедию делать, справимся своими силами, будем обращаться к промышленным предприятиям, строительным организациям, - заявил Ирек Ялалов.

- Не стоит спешить с осуждением того факта, что республика не помогла Уфе с приобретением технике. Вероятно, на то были веские причины. Я доверяю словам Ирека Ишмухаметовича о том, что город готов к зиме, - отметил в беседе с корреспондентом Медиакорсети Павел Качкаев, депутат Госдумы РФ от Башкирии, а в прошлом – мэр Уфы и министр ЖКХ региона. – В том, что город будет привлекать для уборки снега технику жилищных и других организаций, я тоже не вижу ничего страшного. В наши времена, в конце 90-х и начале 2000-х годов, когда было туго с бюджетом у Уфы, мы тоже так поступали. И тогда все воспринимали это нормально.

Как сообщили Медиакорсети в информационно-аналитическом управлении мэрии, специалисты управления жилищного хозяйства заготовили на зиму 8 тысяч тонн песка. Реагентов, по данным чиновников, также припасено в достаточном количестве. Вчера и сегодня, по данным мэрии, коммунальщики уже разбрасывали песок на мостах и путепроводах, где могли возникнуть затруднения движения транспорта из-за гололеда.

При этом многие горожане поспешили поделиться в соцсетях своими наблюдениями о том, что никаких признаков песка или реагентов они вчера и сегодня на тротуарах города не заметили и добирались утром на службу по гололеду, рискуя здоровьем.

Как сообщили Медиакорсети в одном из самых крупных травмпунктов Уфы, работающем при больнице №21, только за вчерашний день туда обратился 41 пострадавший с травмами, полученными на улице преимущественно из-за гололеда. А если добавить к этому количеству число посетителей из других травмпунктов столицы, то в целом их число наверняка перевалит за сотню. И сегодня пострадавшие от уличных травм также продолжают поступать в травмпункты.