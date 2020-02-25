Пчёлы «захватили» крупный торговый комплекс в пригороде Уфы

В минувшую субботу, 22 февраля, большое событие произошло в коттеджном поселке Чесноковка, под Уфой. Открылся торговый комплекс «Тан», а в нем — фирменный магазин «Тантана» от крупнейшего производителя алкогольной продукции «Башспирт». По этому поводу состоялся яркий праздник с множеством сюрпризов для гостей.

Но, пожалуй, самым главным сюрпризом стал сам магазин, представляющий собой уникальный формат обслуживания. В «Тантане» в Чесноковке, помимо торгового отдела, есть еще рюмочная, в которой перед покупкой того или иного алкогольного напитка можно сначала продегустировать его.

Дегустация фирменной продукции состоялась и в день открытия магазина в Чесноковке. Все его участники (разумеется, старше 18 лет) смогли оценить мягкую одурманивающую магию водки «Дикий мёд», терпкий вкус биттера «Охотничьи просторы», производимых «Башспиртом».производимой «Башспиртом», а также коктейлями, приготовленными на их основе. Кстати, на прилавках сейчас находится финальная серия водки «Дикий мёд» в существующем формате, так что эти бутылки скоро вполне могут стать раритетом. Совсем скоро в магазины поступит водка «Дикий мед» в новом оригинальном дизайне.

Среди гостей были и весьма известные люди. Так, всех поздравила с таким приятным событием от имени местных жителей известная бизнеследи, телеведущая и блогер Евгения Машко.

Гостям праздника очень понравился пчелиный парад, устроенный веселыми девушками и парнями в костюмах пчелок.

— В «Тантане» широко представлена продукция компании «Башспирт», а также благодаря партнерам компании «MBG Wine» в ассортименте есть коллекционные вина со всего света., — рассказала директор Торгового дома «Башспирт» Гульнара Зарипова.