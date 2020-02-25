Пчёлы «захватили» крупный торговый комплекс в пригороде Уфы
Новый фирменный магазин «Тантана» открылся в коттеджном поселке Чесноковка.
В минувшую субботу, 22 февраля, большое событие произошло в коттеджном поселке Чесноковка, под Уфой. Открылся торговый комплекс «Тан», а в нем — фирменный магазин «Тантана» от крупнейшего производителя алкогольной продукции «Башспирт». По этому поводу состоялся яркий праздник с множеством сюрпризов для гостей.
Но, пожалуй, самым главным сюрпризом стал сам магазин, представляющий собой уникальный формат обслуживания. В «Тантане» в Чесноковке, помимо торгового отдела, есть еще рюмочная, в которой перед покупкой того или иного алкогольного напитка можно сначала продегустировать его.
Дегустация фирменной продукции состоялась и в день открытия магазина в Чесноковке. Все его участники (разумеется, старше 18 лет) смогли оценить мягкую одурманивающую магию водки «Дикий мёд», терпкий вкус биттера «Охотничьи просторы», производимых «Башспиртом».производимой «Башспиртом», а также коктейлями, приготовленными на их основе. Кстати, на прилавках сейчас находится финальная серия водки «Дикий мёд» в существующем формате, так что эти бутылки скоро вполне могут стать раритетом. Совсем скоро в магазины поступит водка «Дикий мед» в новом оригинальном дизайне.
Среди гостей были и весьма известные люди. Так, всех поздравила с таким приятным событием от имени местных жителей известная бизнеследи, телеведущая и блогер Евгения Машко.
Гостям праздника очень понравился пчелиный парад, устроенный веселыми девушками и парнями в костюмах пчелок.
— В «Тантане» широко представлена продукция компании «Башспирт», а также благодаря партнерам компании «MBG Wine» в ассортименте есть коллекционные вина со всего света., — рассказала директор Торгового дома «Башспирт» Гульнара Зарипова.
Кстати, нельзя не отметить, что «Тантана» уверенно наращивает темпы присутствия в Уфе, создавая при этом отличные предложения для покупателей. Среди фирменных торговых точек есть свои флагманы. Это, к примеру, люксовый магазин алкоголя в самом сердце города — в доме по улице Ленина, 31, а также преобразившийся в последнее время маркет по улице 50-летия Октября, 7. «Тантана» в Чесноковке — это абсолютно новый, особенный формат, объединивший магазин и рюмочную.