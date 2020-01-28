«Охотничьи просторы» на Банном. «Башспирт» выступил партнером Digital Курултай

Традиционно формат мероприятия включил лектории, нетворкинг, горнолыжный кубок и фестиваль воздухоплавания. В одном месте встретились крупнейшие специалисты федерального уровня в области продвижения, бизнесмены, топ-менеджеры, пиарщики и блогеры. Для участников конференции «Башспирт» организовал свои лекции. Перед дегустацией главный сомелье торговой сети «Тантана» Артур Уразбахтин рассказал про уникальный состав новинки компании - биттера «Охотничьи просторы» и красивейшую легенду о «Северных амурах», которая и вдохновила создателей популярной водки «Башспирта» - «Les Amours du Nord».

Фото: Bashspirt

Эксклюзивным зимним напитком «Охотничьи просторы», а также горячим грогом на его основе согревались и болельщики соревнований по сноуборду на территории горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск». А годовой запас натурального биттера «Охотничьи просторы» компания разыграла в конкурсе на лучшее фото с одноименным фирменным стаканом. Итоги мероприятия подвели на празднике «Тантана», где, несмотря на серьезные темы, которые обсуждали участники, сформировалась дружеская и неформальная атмосфера.

Фото: Bashspirt

В этом году ключевой темой «Digital Курултай» стало позиционирование республики. С экспертами удалось предметно поговорить о том, как сделать Башкирию гораздо более известной на туристическом рынке. Гостям двухдневной конференции представилась возможность оценить башкирское гостеприимство и от лица крупнейшего республиканского холдинга «Башспирт».

Фото: Bashspirt