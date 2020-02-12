Посетители выставки «Продэкспо-2020» слетаются на «Дикий мёд» от «Башспирта»

Компания «Башспирт» традиционно представил свою продукцию на международной выставке «Продэкспо – 2020», которая стартовала в минувший понедельник, 10 февраля, на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Выставка объединила порядка 2,6 тысячи участников из 70 стран.

Экспозиция ведущего башкирского производителя алкоголя включает в себя 15 брендов - это признанные лидеры конкурса «100 лучших товаров России», знаменитые бальзамы, а также новинки компании – биттер «Охотничьи просторы», водка «Честная для особого повода». Особое место на стенде «Башспирта» заняли флагманские водки сегмента суперпремиум в новом дизайне - «Дикий мёд» и «Северные Амуры».

Как уточнили представители компании, вся ассортиментная линейка будет представлена в дегустационном конкурсе «Продэкспо».

- Мы намерены расширять географию поставок, так как сегодня продукция «Башспирта» способна соперничать с лучшими мировыми брендами алкоголя и по качеству, и по визуализации. С удовольствием приглашаем всех участников, гостей, коллег, партнеров, земляков убедиться в этом, посетив наш стенд № 3С-50 в третьем павильоне на крупнейшей выставке страны, - сообщила пресс-секретарь компании Люция Давлиева.

Продегустировать продукцию «Башспирта» можно возле стенда №3С-50 в павильоне №3.