Ремонтные работы по вставке моста через реку Белую планируется завершить до октября следующего года. Об этом стало известно на заседании Горсовета Уфы сегодня, 23 декабря.

Напомним, в столице Башкирии продолжается строительство моста через реку Белую. В рамках работ пройдет реконструкция развязки на пересечении проспетка Салават Юлаева и улицы Заки Валиди, поэтому с 14 декабря перекрыта часть проспекта Салавата Юлаева. Ограничения будут действовать до 31 августа 2022 года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter