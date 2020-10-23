Хабиров пообещал удвоить строительство мостов в Башкирии

В этом году мы ремонтируем в наших городах и селах 12 мостов, а также строим 6 новых. Понятно, что это лишь часть огромной работы в этом направлении. Но мы двигаемся. И, в зависимости от состояния нашей экономики, на следующий год постараемся удвоить эти показатели, отметил глава Башкирии.