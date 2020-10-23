Хабиров пообещал удвоить строительство мостов в Башкирии

Хабиров пообещал удвоить строительство мостов в Башкирии

Вчера, 12:43ОбществоАнна КононоваPhoto: Instagram Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о строительстве и ремонте мостов в республике.

По его словам, большинство мостов старые и построили их 20-30 лет назад. В Башкирии проходит ревизия и ремонт объектов не только федеральных и региональных, но и муниципальных.

Радий Хабиров также рассказал об открытии мостов в Краснокамском, Альшеевском, Белебеевском и Бижбулякском районах.

В этом году мы ремонтируем в наших городах и селах 12 мостов, а также строим 6 новых. Понятно, что это лишь часть огромной работы в этом направлении. Но мы двигаемся. И, в зависимости от состояния нашей экономики, на следующий год постараемся удвоить эти показатели, отметил глава Башкирии.

Напомним, ранее Хабиров сообщал, что Башкирия подала заявки на реконструкцию 162 мостов в рамках федеральной программы. Также он отметил, что в Уфе необходимо построить ещё как минимум три моста.

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