Хабиров пообещал удвоить строительство мостов в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о строительстве и ремонте мостов в республике.

По его словам, большинство мостов старые и построили их 20-30 лет назад. В Башкирии проходит ревизия и ремонт объектов не только федеральных и региональных, но и муниципальных. Радий Хабиров также рассказал об открытии мостов в Краснокамском, Альшеевском, Белебеевском и Бижбулякском районах. В этом году мы ремонтируем в наших городах и селах 12 мостов, а также строим 6 новых. Понятно, что это лишь часть огромной работы в этом направлении. Но мы двигаемся. И, в зависимости от состояния нашей экономики, на следующий год постараемся удвоить эти показатели, отметил глава Башкирии. Напомним, ранее Хабиров сообщал, что Башкирия подала заявки на реконструкцию 162 мостов в рамках федеральной программы. Также он отметил, что в Уфе необходимо построить ещё как минимум три моста.

