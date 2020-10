В Уфе перероют Бельский мост из-за съемок фильма

Завтра, 22 октября, в Уфе будет перекрыт Бельский мост в связи со съемками художественного фильма «Из Уфы с любовью 2. Семья года».

Проезд будет закрыт с 10-00 до 15-00. Администрация Уфы просить отнестись с пониманием к органичению движения и приносит извинения за возможные неудобства. Напомним, первая часть фильма «Из Уфы с любовью» вышел в прокат в 2017 году. Режиссёр — Айнур Аскаров. Фильм рассказывает историю парня, который мечтал жениться на девушке из своей деревни. Но, вернувшись из армии, невеста бросает его и уходит к столичному богатому парню. Главный герой отправляется в Уфу, чтобы вернуть обручальное кольцо, которое продала бывшая невеста. На сайте «Кинопоиск» фильм оценили в 6,5 баллов.

