В Уфе перероют Бельский мост из-за съемок фильма

В Уфе перероют Бельский мост из-за съемок фильма

Вчера, 18:24ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Завтра, 22 октября, в Уфе будет перекрыт Бельский мост в связи со съемками художественного фильма «Из Уфы с любовью 2. Семья года».

Проезд будет закрыт с 10-00 до 15-00. Администрация Уфы просить отнестись с пониманием к органичению движения и приносит извинения за возможные неудобства.

Напомним, первая часть фильма «Из Уфы с любовью» вышел в прокат в 2017 году. Режиссёр — Айнур Аскаров. Фильм рассказывает историю парня, который мечтал жениться на девушке из своей деревни. Но, вернувшись из армии, невеста бросает его и уходит к столичному богатому парню. Главный герой отправляется в Уфу, чтобы вернуть обручальное кольцо, которое продала бывшая невеста. На сайте «Кинопоиск» фильм оценили в 6,5 баллов.

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