В Уфе перероют Бельский мост из-за съемок фильма

Напомним, первая часть фильма «Из Уфы с любовью» вышел в прокат в 2017 году. Режиссёр — Айнур Аскаров. Фильм рассказывает историю парня, который мечтал жениться на девушке из своей деревни. Но, вернувшись из армии, невеста бросает его и уходит к столичному богатому парню. Главный герой отправляется в Уфу, чтобы вернуть обручальное кольцо, которое продала бывшая невеста. На сайте «Кинопоиск» фильм оценили в 6,5 баллов.