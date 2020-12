На сегодняшнем заседании городского Совета одобрили проект планировки и межевания территории северной части Уфы. Депутаты поддержали инициативу по расширению Северного кладбища.

Оно находится на территории Калининского и Орджоникидзевского районов города. Площадь кладбища составляет 654 га. Кладбище окружают различные промышленные объекты, малоэтажные дома и заброшенные садовые домики. К южной части кладбища добавят участок в 19,6 га. Кроме того, под захоронения выделят дополнительно три земельных участка. Проект расширения Северного кладбища обсудят на общественных слушаниях.

