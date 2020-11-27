ОНФ Башкирии возмутился содержанием кладбища в одном из городов республики

ОНФ Башкирии возмутился содержанием кладбища в одном из городов республики

Вчера, 10:24ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Активисты Общероссийского народного фронта Башкирии направили обращение в администрацию Ишимбайского района из-за сжигания мусора на территории Северного кладбища в Ишимбае.

Активисты выяснили, что сотрудники Ишимбайская специализированная служба по вопросам похоронного дела» сжигает растительный мусор и бытовые отходы.

Возникает вопрос, почему организация, ответственная за порядок, сама нарушает правила. Ведь на кладбищенских воротах размещен стенд с информацией о том, что на территории кладбища запрещено разводить огонь, сказал эксперт ОНФ Роман Насыров.

Он также добавил, что нарушение предусматривает штраф три тысячи рублей для физических лиц и 100 тысяч рублей — для юридических лиц. Роман Насыров также возмутился разведением костра рядом с захоронения с моральной точки зрения.

Представляете чувства родных, которые на могилах близких людей увидят следы пепелища? Со стороны ответственных лиц это, конечно, безответственность, граничащая с кощунством, отметил Насыров.

Башкирия
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