ОНФ Башкирии возмутился содержанием кладбища в одном из городов республики

Активисты Общероссийского народного фронта Башкирии направили обращение в администрацию Ишимбайского района из-за сжигания мусора на территории Северного кладбища в Ишимбае.

Активисты выяснили, что сотрудники Ишимбайская специализированная служба по вопросам похоронного дела» сжигает растительный мусор и бытовые отходы. Возникает вопрос, почему организация, ответственная за порядок, сама нарушает правила. Ведь на кладбищенских воротах размещен стенд с информацией о том, что на территории кладбища запрещено разводить огонь, сказал эксперт ОНФ Роман Насыров. Он также добавил, что нарушение предусматривает штраф три тысячи рублей для физических лиц и 100 тысяч рублей — для юридических лиц. Роман Насыров также возмутился разведением костра рядом с захоронения с моральной точки зрения. Представляете чувства родных, которые на могилах близких людей увидят следы пепелища? Со стороны ответственных лиц это, конечно, безответственность, граничащая с кощунством, отметил Насыров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter