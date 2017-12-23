В Уфе на различных площадках откроется 81 ледовый городок

На всех официальных площадках должно быть организовано дежурство спасателей и полиции.

В столице Башкирии во время новогодних праздничных дней и каникул должны работать, по планам мэрии. 81 ледовый городок.

Как пояснили в администрации города, за порядком на праздничных площадках должны будут следить спасатели и полицейские патрули, которые заступят на дежурство с 25 декабря.