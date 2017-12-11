В Уфе для ледовых городков одного из районов привезут 300 тонн льда

Ледовые городки установят в Демском районе города.

На Глубоком озере заготавливают ледяные плиты для новогодних площадок Демского района, сообщили в пресс-службе администрации города. Рабочие должны напилить примерно 250 кубометров льда толщиной 20 сантиметров.

На днях художники начнут выпиливать скульптуры в демском парке культуры и отдыха. Кроме центральной ёлки в Демском районе города обустроят еще десять ледовых городков: