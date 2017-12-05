Ялалов о сокращении ледовых городков за счет бюджета: мы должны меняться

Администрация Уфы планирует в будущем строить 1-2 ледовых городка в каждом районе города, и не возводить за счет муниципального бюджета десятки елок и горок. Ирек Ялалов сообщил, что число горожан, посещающих такие площадки и с каждым годом уменьшается. Он подчеркнул, что "жизнь меняется, и мы должны меняться"

Выводы о том, сколько ледовых городков нужно строить за счет муниципалитета, Ялалов сделал с учетом данных проведенных соцопроса, проведенного в социальных сетях. По словам главы администрации Уфы, всего в нем приняли участие более 1,8 тысяч горожан. Из них 40% проголосовало на 1-2 ледовых городка в каждом районе города.

- 29% - за множество городков в городе;

- более трети - за 2-3 городка на всю Уфу;

- 5,5% отметили, что им все равно;

- 3% считают, что ледовые городки не нужны вообще.

Ялалов сравнил эти данные с результатами опроса, проведенного специализированной организацией несколько лет назад. Тогда 41% горожан высказалось за большое количество ледовых городков по городу. Треть жителей - за 1-2 городка в районе, а 7% за одни-два городка на весь город.

- Таким образом можно сделать вывод, что горожане предпочитают городки недалеко от своего места жительства, - резюмировал мэр. - Поэтому мы должны ориентироваться на 1-2 городка в каждом районе за счет города, остальное - за счет предприятий.

Ялалов также добавил, что в последние годы количество горожан, приходящих в ледовые городки, уменьшается.