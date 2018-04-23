В Уфе на майские праздники будут лить дожди

С 29 апреля по 2 мая в столице республики будут проливные дожди, сообщает «Башгидромет». При этом температура воздуха составит +10+20°C. Сильных порывов ветра не прогнозируется.

Напомним, в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, 1 мая – Праздник Весны и Труда и 9 мая – День Победы – являются нерабочими праздничными днями. Выходной день с воскресенья 7 января перенесен на среду 2 мая, а с субботы 28 апреля перенесен на понедельник 30 апреля. Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются 29, 30 апреля и 1, 2, 9 мая 2018 года. При этом продолжительность работы сокращается на час.