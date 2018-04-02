В Уфу придет долгожданное потепление

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На протяжении недели ожидается температура +3+7°C.
В Уфе на текущей неделе будет плюсовая температура до +7°C, сообщают синоптики Росгидрометцентра.
Температура воздуха днем составит +3+7°C. Ночью опустится до -6°C в начале недели и на протяжении нескольких дней будет колебаться в районе -3-4°C.
Первая половина недели пройдет без осадков. Осадки могут быть в четверг 5 апреля и воскресенье 8 апреля. Погода ожидается облачная с прояснениями.
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