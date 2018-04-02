В Уфу придет долгожданное потепление

В Уфе на текущей неделе будет плюсовая температура до +7°C, сообщают синоптики Росгидрометцентра.

Температура воздуха днем составит +3+7°C. Ночью опустится до -6°C в начале недели и на протяжении нескольких дней будет колебаться в районе -3-4°C.