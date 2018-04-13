Погода в Башкирии на 14 апреля: весна-красна вступает в свои права
Сегодня, 17:22ОбществоТатьяна Майорова
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На территории республики с каждым днем устанавливается все более теплая погода.
Завтра, 14 апреля, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно теплая погода.
В течение дня будет облачно, с прояснениями, ветер северо-западный от 2,9 до 4,2 метров в секунду.
Температура воздуха утром +3 градуса, днем до +5. Вечером столик термометра опустится до 0 градусов.
По прогнозам синоптиков характер погоды в ближайшие дни существенно не изменится. При этом паводковая ситуация в регионе пока остается напряженной.
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