Погода в Башкирии на 14 апреля: весна-красна вступает в свои права

Завтра, 14 апреля, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно теплая погода.

В течение дня будет облачно, с прояснениями, ветер северо-западный от 2,9 до 4,2 метров в секунду.

Температура воздуха утром +3 градуса, днем до +5. Вечером столик термометра опустится до 0 градусов.