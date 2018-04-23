В Башкирию придет потепление до +19°C

Уже в конце неделе ожидается потепление до +19°C. Начало недели будет прохладным – с понедельника 23 апреля по четверг 26 апреля температура воздуха днем будет составлять от +5 до +12 °C, но уже в пятницу температура повысится до +14°C, а в субботу, 28 апреля, синоптики обещают +19°C. Также теплая весенняя погода будет в воскресенье, 29 апреля, - днем +19°C, ночью +6°C.