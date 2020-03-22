В Уфе власти решили снести пять многоквартирных домов на Тукаева
22 марта, 16:56ГородНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Аварийные дома расположены в квартале между мечетью и ул. З. Расулева.
Соответствующий документ опубликован на сайте уфимской администрации. Речь идет о сносе деревянных домов, чей возраст уже перевалил за полвека – дома с литерами 54, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4. Жильцов расселят.
Пока неизвестно, что будет расположено на освободившемся земельном участке.
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