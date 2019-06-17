Черниковка уходит из-под ног: как двухэтажные бараки в Уфе стали местом изгоев

Еще два года назад Медиакорсеть подробно писала о двухэтажной Черниковке. Вместе с краеведом, старожилом района Игорем Антоновым мы прогулялись по нескольким улицам бывшего города Черниковска с целью больше узнать о его истории и запечатлеть неповторимую архитектурную особенность домов, чей возраст в большинстве своем превысил 70-летнюю отметку. За каждым из них — своя история с десятками судеб. Вместе с фотографом Артуром Салимовым мы попытались запечатлеть "уходящую" от нас двухэтажную Уфу.

«Дикое поле» экспериментов

История Черниковки - это хроника освоения «дикого поля», которая началась еще в XVII веке, когда в 1609 году по государственному Указу и по приказу воеводы Михаила Годунова за сибирскую службу дали поля близ реки Шугуровка Сергею Аничкову в собственность.

До того, как 200 лет спустя начали строить железную дорогу, здесь было небольшое поселение, а уже после началась насыщенная новая жизнь, и из рабочего поселка Черниковск стал полноценным отдельным городом.

Сегодня же это ведущий индустриальный район Уфы, в котором сосредоточены производства сразу нескольких крупнейших налогоплательщиков республики.

В конце прошлого года власти заявили о планах реновации малоэтажных кварталов Черниковки и Затона. По словам зампредседателя Госкомстроя РБ Артема Ковшова, инвесторов привлекают варианты реконструкций сноса старого жилья, есть также проекты сноса и строительства двух и трехэтажных домов.

Согласно данным 2017 года, в Уфе около 1700 двух- и одноэтажных домов, которые находятся в достаточно сложном техническом состоянии.

Один из жилых домов по ул. Суворова. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Под реновацией понимается снос таких домов, развитие освободившихся застроенных территорий.

Этот дом по ул. Суворова уже расселен, но его пока не снесли. Внутри - много мусора, бутылок и следов бомжей. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

«Учитывая специфику рынка строительства жилья нашего региона, мы понимаем, что реновация жилищного фонда выше трех этажей — 5-этажных или 9-этажных домов советского периода постройки нецелесообразна», — заявил Артем Ковшов.

На месте снесенного барака. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

С аварийным жильем работают федеральная и республиканская программы. За последние три года в республике снесли около 420 тыс. кв. м. ветхого фонда, построено около 500 тыс. кв. м. нового жилья.

Внутри разрушенного дома. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Впрочем, это всего лишь цифры и планы. На деле же нам предстала несколько иная картина — разрушенные после сноса барака стоят годами и сгорают.

Жизнь барачья

Дом по ул. Уссурийской. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Уссурийская улица — типичная черниковская двухэтажная аллея, здесь расположены здание мировых судей, школа, служба судебных приставов.

Ветхие дома с поросшей до колен травой, высокими деревьями и особенной, почти по-деревенски уютной и тихой атмосферой стоят здесь уже последние годы — большинство из них должны быть расселены уже в ближайшее время, до 2020 года (речь идет о домах по адресу ул. Уссурийская, 30, 32, 33, 27).

Не повезло лишь двухэтажному бараку на Уссурийской, 31 — здесь, как, впрочем, и в других домах, гнилые деревянные полы, потрескавшаяся штукатурка, разваливающиеся, проседающие стены. Отчасти этот двухэтажный домик напоминает другой, пожалуй, самый известный уфимский ветхий барак на Шота Руставели 70/7 — при сильном ветре здесь продувает насквозь и практически невозможно согреться.

Жители дома жалуются, что они не могут даже продать жилье, настолько оно обесценилось, - остается только ждать расселения.

Еще в начале этого года плановая проверка выявила десятки нарушений правил и норм технической эксплуатации дома, правил содержания дома. Их поручили устранить УЖХ Калининского района в определенный срок, не указав, правда, что одними «исправлениями» здесь дело не решить.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

- Мы рассчитывали, что нас расселят, с этой целью и приобретали пять лет назад здесь жилье, - честно рассказывает мне местный житель Петр Иванович. - А здесь не было ремонта с 1947 года. Холодная вода с перебоями, с горячей более-менее. Штукатурка сыпется везде, строили жилье временно, а получается, что дом всех нас пережить может. В прошлом году соседка, когда мылась, провалилась вниз на несколько сантиметров — пол здесь гниет с каждой весной. Жалуемся — придут, подлатают, да и все на этом. Квартплата - пять, а то и шесть тысяч, - говорит пожилой мужчина.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

В доме живут несколько семей, в том числе и с маленькими детьми.

В администрации Уфы дом аварийным до сих пор не признают. Не так давно жильцы, годами бьющиеся за снос и расселение дома, заказали независимую экспертизу от инженерного центра, которая проходила в несколько этапов. Она определила повсеместное разрушение цокольной части здания, неравномерную осадку дома, вследствие чего образующиеся многочисленные трещины, влажность деревянных элементов конструкций, деформацию конструкций крыши жилого дома, покрытия кровли, и, пожалуй, самое главное — дом — аварийный на 90% и подлежит немедленному сносу.

Но пока дом не включен даже в программу расселения до 2020 года.

Свалка бомжей напротив детсада

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Торговый центр «Меркурий», или, как в народе все еще до сих пор его называют, «Колхозный рынок», — одно из самых людных мест Черниковки. Относительно недавно построенный здесь кинотеатр с 3d-залом, детским развлекательным комплексом и рестораном быстрого питания стал центром внимания у местных жителей разных возрастов. Буквально в сотне метров от торгового центра — ряды таких же двухэтажных бараков, детский сад №5, а прямо напротив него — два разрушенных дома, которые, как мы выяснили позже, никто не убирает еще с осени прошлого года — ни застройщик, которого нет, ни администрация города, ни МУП «Спецавтохозяйство», ни местные жители.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

В старом доме возле них, недалеко от железной дороги, живут в заколоченном двухэтажном доме три семьи. Журналистов, фотографов и других чужаков здесь явно не жалуют. Кажется, люди здесь живут совсем другой, обособленной жизнью.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

- Эти дома, в которых, кстати, еще прописаны люди, стоят здесь почти год, - показывает женщина руками на гниющие доски. - При этом нам говорят о какой-то мусорной реформе. С чего бы я должна платить, если здесь повсюду запах, бомжи, собаки и неубранный мусор? - задает мне вопрос местная жительница, пенсионерка Наталья. В этом доме она прожила всю свою жизнь.

Узнаю, что дом строил ее отец после армии, как и десятки лет назад его же современники.

Спрашиваю, почему она не решается переехать отсюда.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- Мне и здесь хорошо, - неожиданно для меня говорит она и уходит к себе.

Проблема сноса двухэтажных домов, как рассказывает мне Игорь Антонов, - тема не только коммунальная, но еще и поколенческая. На смену людям, которые либо строили здесь жилье себе сами, либо получали бесплатно от предприятий, на которых трудились, приходят инициативные предприниматели, на месте умирающих двухэтажек вырастают "высотки-спички", в которых получить заветные квадратные метры куда сложнее, чем прежде. И вполне очевидно, что немногие могут принять такой расклад событий.

- Мы не можем ни продать свое жилье, ни купить новое, ни разменять, - продолжает мой собеседник Петр Николаевич. - Все, что мы можем сейчас - это просто дождаться решения властей.

Отметим, что площадь старых домов в районе составляет около 87 тысяч квадратных метров. Возможность освоения территории для строительства нового жилья площадью - более 700 тысяч кв. м, включая все необходимые социальные объекты.

Новые жилые кварталы планируют возвести на территории площади от улицы Ульяновых до Кремлевской, а также в створе улиц Калинина – Кольцевая.

Большинство домов здесь построены в 1940-е — 50-е годы.