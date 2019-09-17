Афера на миллиард: в список аварийных домов второпях внесли здание минпрома Башкирии

Накануне, 16 сентября, в Октябрьском районном суде Уфы прошло очередное заседание по делу о превышении должностных полномочий бывшим вице-мэром Уфы Александром Филипповым и экс-главой столичного управления капстроительства Марата Гареева. Подробности сообщил "КоммерсантЪ-Башкортостан".

Напомним, бывшие чиновники обвиняются в том, что необоснованно внесли в программу расселения ветхого жилья дома из кварталов, которые были переданы застройщикам по договорам развития территории и должны были расселяться за их счет. На момент передачи уголовного дела в суд застройщики компенсации затрат на снос домов в городской бюджет не вернули. Сумма ущерба от этих действий подсудимых составила 1,2 млрд рублей.

На сей раз в суде выступил бывший председатель госкомитета по строительству и архитектуре Башкирии Камиль Мансуров, который однозначно заявил, что допущенные нарушения могли быть сделаны не по злому умыслу, а из-за отсутствия четких инструкций. Он стал далеко не первым свидетелем из числа действующих и бывших чиновников, который стал оправдывать подсудимых.

Камиль Мансуров повторил прозвучавшую на предыдущем судебном заседании информацию о том, что информация о расселении домов формировалась сотрудниками МУП «Центр недвижимости» и районные администрации Уфы в дикой спешке, сразу после новогодних праздников, чтобы успеть попасть в федеральную программу Фонда реформирования ЖКХ. Списки домов несколько раз переделывались. В них были обнаружены довольно неожиданные ошибки. Например, в перечень каким-то образом попало в качестве аварийного здание по улице Карла Маркса, 3, в котором располагается министерство промышленности и инноваций РБ.

Свидетель подтвердил, что итоговый список своей подписью утвердил вовсе не Александр Филиппов, а бывший глава города Ирек Ялалов, а следом за ним и прежний глава Башкирии Рустэм Хамитов.

По словам Камиля Мансурова, замечанию к перечню у прокуратуры возникли уже в 2013 году. Тогда же специально созданная комиссия Госкомстроя РБ исключила из программы несколько домов с поддельными актами межведомственной комиссии о признании их аварийными. После этого средства, выделенные на расселение ветхого жилья из федерального центра, были распределены по другим муниципалитетам.

Сам Камиль Мансуров заявил, что не знал о включении в программу расселения домов из кварталов, переданных застройщикам по договорам развития территорий.

- В системе «Реформа ЖКХ» в таких случаях в графе «другие источники финансирования» должны были указываться суммы участия инвесторов в расселении домов, но там везде стояли нули, - рассказал свидетель.

Он резонно предположил, что причиной происшедшего могло стать, в том числе, и отсутствие в законодательства четко прописанной процедуры освобождения площадок, территорий и сноса домов. Никакого дополнительного инструктажа о порядке включения тех или иных домов в перечень расселяемых за счет бюджета с чиновниками мэрии никто не проводил. Гипотетически этим должна была заниматься начальник отдела жилищного строительства Госкомстроя РБ Рита Тухватшина, но проводилась ли такая работа, Мансуров поручиться не смог.

В конце судебного заседания судье были представлены характеристики на подсудимых, полученные их адвокатами от соседей. Соседи не поскупились на добрые слова, рассказав, что Александр Филиппов и Марат Гареев ведут здоровый образ жизни, уважительны в общении и участвуют в субботниках, а также являются заботливыми сыновьями, мужьями и отцами.