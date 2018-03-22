Уфу накроет сильный снег

23 и 24 марта в Уфе пройдут обильные осадки в виде дождя и снега, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты столицы Башкирии.

Днем температура воздуха повысится до +3°C. Синоптики Башгидромета обещают понижение температуры воздуха ночью 23 и 24 марта до -15°C, а при прояснениях до -20°C.