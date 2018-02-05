В Уфе власти предупредили о грядущем нашествии сильного снегопада

По прогнозам синоптиков, непогода разыграется уже сегодня, 5 февраля.

Администрация Уфы на своем сайте сообщила, что уже сегодня вечером может начаться снегопад, который в ближайшие дни перерастет в сильную метель. Это может быть связано с циклоном, который движется с запада страны в глубь континента. Ненастье обещает сильный снег и усиление ветра.

В связи с таким прогнозом столичные власти попросили горожан воздержаться от дальних поездок и быть предельно внимательными в пути. Осторожными следует быть и пешеходам, которым следует избегать нахождения рядом с высотными конструкциями и деревьями.