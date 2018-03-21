Башкирию накроет сильный снегопад

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Синоптики предсказывают повышение температуры воздуха.
22 марта Башкирию накроет средиземноморский циклон – ожидаются сильные снегопады, сообщили в Башгидрометцентре.
По югу республики пройдет сильный снег, днем снег с дождем. В отдельных районах ожидается гололед и налипание мокрого снега на деревья и провода. На дорогах будут снежные заносы и снежный накат.
Температура воздуха днем составит -3+2°C, ночью опустится до -8°C.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей