Уфа встала в огромных пробках из-за снегопада

С утра 27 февраля в Уфе образовались огромные пробки. Наибольший затор на Демском шоссе, по направлению к городу и на улице Пугачева.

Стоят улицы Жукова, Уфимское шоссе и улица Сельская Богородская. По данным Яндекс.Пробки сейчас ситуация на дорогах 10 из 10 по загруженности. Причиной таких серьёзных заторов стал снегопад. По данным синоптиков, снежная погода установится в Уфе на всю неделю. В мэрии уже сообщили, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.