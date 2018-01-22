В Башкирии в конце недели ожидается похолодание

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Осадки выпадут лишь в первой половине недели.
В Башкирии начало недели будет снежным, а вот в последующие осадков не предвидится, сообщили в Гидрометцентре.
В понедельник и вторник 22 и 23 января пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем составит -7-12°C, ночью -12-18°C. Ветер умеренный.
В последующие дни ожидается -6-11°C днем и -15-23°C ночью. Похолодает к концу недели.
Напомним, в МЧС по республике сообщили, что сегодня, 22 января, прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем на отдельных участках дорог будут снежные заносы и ухудшение видимости.
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