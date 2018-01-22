В Башкирии в конце недели ожидается похолодание

Осадки выпадут лишь в первой половине недели.

В Башкирии начало недели будет снежным, а вот в последующие осадков не предвидится, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник и вторник 22 и 23 января пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем составит -7-12°C, ночью -12-18°C. Ветер умеренный.

В последующие дни ожидается -6-11°C днем и -15-23°C ночью. Похолодает к концу недели.