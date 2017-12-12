В Башкирии ожидается похолодание до -28°C

Ночью температура воздуха составит в среднем -20°C.

12 декабря в Башкирии ожидается переменная облачность, местами с небольшим снегом, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Температура воздуха ночью составит -15-20°C, а местами до -28°C.