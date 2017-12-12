В Башкирии ожидается похолодание до -28°C

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Ночью температура воздуха составит в среднем -20°C.
12 декабря в Башкирии ожидается переменная облачность, местами с небольшим снегом, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Температура воздуха ночью составит -15-20°C, а местами до -28°C.
Днем температура воздуха составит -8-13 °C, местами опустится до -17°C. На дорогах местами будет туман с видимостью до 500 метров.
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