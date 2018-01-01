В Башкирию похолодание придет только к концу недели

Синоптики дали прогноз погоды на период новогодних каникул.

В первую январскую неделю на территории Башкирии будет преобладать теплая погода без осадков. некоторое похолодание Башгидромет предсказал не раньше 4 января.

Сегодня, 1 января столбик термометра не опустится ниже минус 7 градусов, при этом временами возможны порывы ветра до 16 метров в секунду.

2 и 3 января температура воздуха ночью может опуститься до минус 11 градусов, днем воздх прогреется до минус 4 градусов.

С 4 января синоптики предсказали похолодание до минус 15 градусов. Ближе к 7 января могту появиться некоторые признаки рождественских морозов, температура воздуха местами в ночное время может опуститься до минус 21 градуса, но днем будет по-прежнему нехолоднее минус 10 градусов.