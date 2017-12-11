В начале новой неделе в Башкирии ожидается снег

Ночью в отдельных районах температура воздуха опустится до -15.

В Башкирии в начале новой рабочей недели в отдельных районах ожидается небольшой снег. Так, в понедельник, 11 декабря температура воздуха днем составит -10,-15°.

Во вторник, 12 декабря, местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях -14,-19°, днем -4,-9°, местами до -14°.