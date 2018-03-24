Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Ремонт трассы Уфа-Аэропорт обойдется в 103 млн рублей
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Meriya ufy ne prinyala u podryadchika garantiynyy remont trassy na aeroport image 598975c1505ca4.19165394

Ремонт трассы Уфа-Аэропорт обойдется в 103 млн рублей

Сегодня, 12:06ГородЗиля Аскерова
Читайте
также
В Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью
Центризбирком России высказался о нарушениях в Башкирии
В Башкирии учительницу заставили уволиться за отказ ставить хорошую оценку