Ремонт трассы Уфа-Аэропорт обойдется в 103 млн рублей

Как сообщает “Коммерсант-Башкортостан”, на устранение колейности и замену асфальта участка от проспекта Салавата Юлаева до ее пересечения с федеральной трассой М5 потребуется до 103,4 млн рублей с городского бюджета. Работы планируется закончить к 25 октября текущего года.