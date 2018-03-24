Ремонт трассы Уфа-Аэропорт обойдется в 103 млн рублей

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2 апреля состоится аукцион, в котором будет отобран подрядчик для ремонта трассы Уфа-Аэропорт.
Как сообщает “Коммерсант-Башкортостан”, на устранение колейности и замену асфальта участка от проспекта Салавата Юлаева до ее пересечения с федеральной трассой М5 потребуется до 103,4 млн рублей с городского бюджета. Работы планируется закончить к 25 октября текущего года.
По условиям аукциона, подрядчик должен дать гарантию на сохранность верхнего покрытия асфальта в течение 4 лет. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, дорожникам ставится задача снять деформированное полотно асфальта глубиной до 7 см и положить новое с нанесением светоотражающей разметки из термопластика.
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