В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

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На отдельных участках дорог будет ухудшение видимости до 500 метров.
18 марта в Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные условия, сообщили в пресс-службе Башгидрометцентра.
Ночью местами пройдет небольшой снег, будет слабый гололед. На дорогах ожидаются снежные заносы и снежный накат, гололедица.
Ветер южный 9-14 м/с, местами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -20°, днем составит -2+3°C.
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