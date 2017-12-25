В Башкирии 26 декабря объявили штормовое предупреждение

Ожидается сильный снегопад и ухудшение видимости.

26 декабря на территории Республики Башкортостан ожидается ночью в отдельных районах сильный снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, ухудшение видимости в снеге до 500м и менее, сообщает главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан со ссылкой на «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Башкортостан »

Водителям по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима, неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения. Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них - такие рекомендации опубликовал республиканский главк МЧС на своем сайте.