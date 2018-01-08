МЧС вновь объявило штормовое предупреждение в Башкирии

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В ближайшие дни регион ждут обильные снегопады.
МЧС предупредило жителей Башкирии об ухудшении погодных условий. По информации ведомства в ближайшие сутки снегопады в регионе не прекратятся, ситуацию усугубит шквалистый ветер 15-20 метров в секунду. В МЧС призвали водителей без необходимости не выезжать из населённых пунктов, так как на трассах могут образоваться снежные заносы.
На данный момент известно, что на загородных трассах начали образовываться многокилометровые заторы, это связанно с тем что грузовые автомобили застревают на подъемах.
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