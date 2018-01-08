МЧС вновь объявило штормовое предупреждение в Башкирии

В ближайшие дни регион ждут обильные снегопады.

МЧС предупредило жителей Башкирии об ухудшении погодных условий. По информации ведомства в ближайшие сутки снегопады в регионе не прекратятся, ситуацию усугубит шквалистый ветер 15-20 метров в секунду. В МЧС призвали водителей без необходимости не выезжать из населённых пунктов, так как на трассах могут образоваться снежные заносы.