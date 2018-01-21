МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение на 21 и 22 января
Вчера, 16:17ОбществоРустэм БашкирцевФото: fot.veryphoto.ru
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В отдельных районах республики ожидается сильная метель.
Как сообщает МЧС Башкирии, ожидается восточный и юго-восточный ветер. В среднем 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Днем на отдельных участках автодорог ухудшение видимости до 500-1000 метров, снежные заносы, - говорится в сообщении МЧС.
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