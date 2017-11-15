Горсовет Уфы в ответ на критику о закрытости вышел в онлайн

Депутаты решили транслировать свои заседания в социальных сетях.

Горсовет Уфы сегодня впервые транслирует свое заседание в онлайн-режиме. Таким образом, как пояснил председатель горсовета Валерий Трофимов, депутаты ответили на критику о закрытости.

Открывая заседание сегодня, Трофимов сообщил, что заседание транслируется в социальной сети Вконтакте. Он также добавил, что таким образом совет отвечает на критику по поводу закрытости депутатов, в том числе со стороны Госсобрания-Курултая.