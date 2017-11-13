В Уфе отремонтировали улицу Авроры в микрорайоне "Зеленая роща"
Сегодня, 17:47ГородНаталья КузнецоваФото: ufacity.info
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В Уфе завершен ремонт улицы Авроры в микрорайоне "Зеленая Роща". Этот участок проезжей части в последние несколько лет вызывал огромное множество нареканий автовладельцев и пешеходов.
Как следует из сообщения администрации города, ремонт был проведен в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Подрядчик ООО «Дортрансстрой» выполнил работы по устройству выравнивающего слоя «дорожной одежды».
- По мнению автомобилистов, улица преобразилась, стала шире, безопаснее, комфортнее для передвижения, - отмечают в мэрии, не уточняя, какое количество автомобилистов было опрошено. - В долгожданный порядок приведены не только дорожное полотно, но и тротуары. Об этом, в один голос говорят, как водители, так и пешеходы.
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Фото: ufacity.info
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Фото: ufacity.info
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Фото: ufacity.info
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