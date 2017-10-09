В мэрии Уфы отчитались о капремонте дорог

В прошедшие выходные работы по капитальному ремонту велись на улицах Невского, Сельской Богородской, Интернациональной, Невского, Жукова, Первомайской, Менделеева и Цюрупы, сообщили в пресс-службе администрации города. Круглосуточно ремонтировали автодорогу «Уфа-Аэропорт».

Информация о перекрытиях участков дорог и ходе реализации капитального ремонта проезжих частей размещается на интерактивной карте капитального ремонта дорог, в официальных группах муниципалитета в социальных сетях, а также в уфимской группе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».