В мэрии Уфы отчитались о капремонте дорог

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Дорогу "Уфа-Аэропорт" ремонтируют круглосуточно.
В прошедшие выходные работы по капитальному ремонту велись на улицах Невского, Сельской Богородской, Интернациональной, Невского, Жукова, Первомайской, Менделеева и Цюрупы, сообщили в пресс-службе администрации города. Круглосуточно ремонтировали автодорогу «Уфа-Аэропорт».
Информация о перекрытиях участков дорог и ходе реализации капитального ремонта проезжих частей размещается на интерактивной карте капитального ремонта дорог, в официальных группах муниципалитета в социальных сетях, а также в уфимской группе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
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