В Башкирии отремонтировали участок дорог Уфа-Оренбург

Верхний слой полотна cостоит из качественного, по словам специалистов, щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Участок дороги с 27 по 37 километр автомобильной дороги значения Р-240 Уфа-Оренбург введен в эксплуатацию после капремонта, сообщили в пресс-службе федерального управления автомобильных дорог «Приуралье».

Дорожники построили и отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, автобусные остановки в каждом направлении, новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение, а также нанесли разметку термопластиком.