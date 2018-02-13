Администрация Уфы согласовала митинг обманутым дольщикам

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Об этом сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы заявил Ирек Ялалов.
На этой неделе, 17 февраля, в Уфе пройдет митинг обманутых дольщиков. О том, что мэрия согласовала его проведение, заявил сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации города Ирек Ялалов.
Митинг пройдет в северной части города, на площади перед ДК "Химик". В митинге заявлено участие 499 человек.
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