В Стерлитамаке обманутые дольщики объявили голодовку

Пока в акции принимают участие 7 человек, но организаторы отмечают, что их число будет увеличиваться.

Сегодня, 23 октября, обманутые дольщики ООО «Башстрой» из города Стерлитамак объявили бессрочную голодовку. На сегодняшний день в акции принимает участие 7 человек, но планируется, что это число будет увеличиваться. Люди находятся в двухкомнатной квартире по улице Хвойная, 2 (кв. 125).

- Голодовка началась в 11 часов. Мы развесили плакаты. Отвезли в администрацию города и района Стерлитамакского свои требования, - говорит представитель дольщиков Зульфия Гайсина.

По ее словам, сегодня организаторы также планируют привезти требования в Уфу, чтобы передать главе республики Рустэму Хамитову, прокурору республики Андрею Назарову, а также отправить в Москву президенту страны Владимиру Путину.

- Наше основное требование, чтобы некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства» (ФРЖС) исполнила обязательства, которые предусмотрены дорожной картой по вопросам решения проблемы обманутых дольщиков «Башстроя», и заключила договоры долевого участия с пострадавшими гражданами. ФРЖС получил на безвозмездной основе в пользование земельный участок общей площадью около 9 га. Также получил разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов. Кроме этого, было предусмотрено бюджетное финансирование строительства инженерных сетей именно из-за того, что ФРЖС решает проблему дольщиков «Башстроя».

Но, когда дело дошло до того, что ФРЖС должен был заключать договоры с дольщиками, они (компания – прим. ред.) вдруг резко отказались. Представители этой компании сказали нам ждать, когда будут приняты изменения в законе, которые предусматривают реализацию масштабных инвестиционных проектов. Как показывает опыт пострадавших граждан, никакие масштабные проекты не помогут достроить объект и выделить людям квартиры, потому что ни один застройщик в Стерлитамаке не согласен решать проблемы обманутых дольщиков «Башстрой», - говорит Зульфия Гайсина.

Зульфия Гайсина отмечает, что движение по их вопросу было, велись какие-то работы, но потом все резко остановилось.

- Работы велись. Власти определили на каком конкретном участке будут строить для нас дома. В последующем у дольщиков даже появился инвестор – НКО «ФРЖС». Год разрабатывали план мероприятий, каким образом решать эту проблему, на следующий год – занимались реализацией этого плана. А сегодня вернулись к тому, с чего начали, - говорит Зульфия Гайсина.

Всего от действий недобросовестного застройщика пострадали около 150 человек. Они должны были въехать в свои квартиры еще в 2013 году.

В 2016 году руководитель ООО «СУ» ОАО «Башхимремонт» и ООО «Башстрой» Радик Кайгулов был осужден к семи годам лишения свободы в колонии поселении. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда суд установил, что мужчина заключил предварительные договоры купли-продажи квартир в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе. Людей он привлекал заниженными ценами на жилье. На самом же деле он не имел прав на реализуемую недвижимость. Также он продавал дома в несуществующем девятиэтажном доме. Позже Верховный суд переквалифицировал обвинение и снизил срок наказания до трех лет. Ущерб оценивается в 190 млн руб.

Как пояснила Зульфия Гайсина, Радик Кайгулов в местах лишения свободы был всего 8 месяцев и условно-досрочно освободился.