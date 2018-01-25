В Казани обманутые дольщики организовали флешмоб для Путина по примеру Уфы

Флешмоб, начатый дольщиками ЖК "Миловский парк" вчера в Уфе, продолжился сегодня в Казани. На магистралях, по которым проезжает кортеж президента с одиночными пикетами стоят дольщики ЖК "Миллениум сити". Их стройке 14 лет, из которых 4 года не строится совершенно ничего.

О проведении акции в Казани сообщил telegram-канал "Неудаща".

- Отчаявшиеся люди готовы мерзнуть, т.к. попытки добиться какого-либо движения и помощи у местных властей безрезультатны, - говорится в сообщении. - Открытые письма и обращения...еженедельные одиночные пикеты...не помогают сдвинуть проблему с мертвой точки.

В сообщении указано, что уже с утра домой к дольщикам начали приходит полицейские с целью воспрепятствования выходу людей.

- Местная власть вместо помощи в достройке использует админресурс, пытаясь показать, что в Татарстане проблема нет. А они есть! - пишут администраторы канала.

Как сообщает портал inkazan.ru, дольщики ЖК "Миллениум сити" ранее подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса. По их словам, строительство дома начала в 2004 году фирма "Свей", которая прошла процедуру банкротства. Глава организации Рашид Аитов находится под стражей и подозревается в мошенничестве. Здание до сих пор не построено, а строительство, согласно "дорожной карте" министерства строительства Татарстана, должно завершиться в конце 2019 года.