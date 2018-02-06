Ирек Ялалов: В Уфе будут создавать «умную мэрию»

Глава администрации города Ирек Ялалов заявил, что через пять лет город должен работать в «цифре».

Сегодня, 6 февраля, на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации города Ирек Ялалов заявил, что в Уфе необходимо развивать «умную мэрию» по примерам европейских, азиатских и американских городов.

- На сегодняшний день десятки наших объектов разбросаны по всему городу, каждый имеет свою хозяйственную службу, каждый имеет свое программное обеспечение, каждый имеет свою систему взаимодействия, внутренний распорядок и т.д. В успешных, развитых городах уже так не работают, сказал глава администрации Уфы.

Он отметил, что система «умных мэрий» начала реализовываться в мире с начала нулевых годов.

- Нет смысла в таком количестве учреждений, объектов, которые друг другу в гости ездят на автомобилях. Несем огромные затраты по содержанию этих объектов. Возьмите КНР, строится один небоскреб, все городские службы там, создается мощнейшее информационное поле для горожан. Потом мы и удивляемся, что там на всю мэрию 3 с половиной автомобиля, не так как у нас, - сказал он.

Ирек Ялалов назвал систему управления российскими городами «советской», «исполкомовской» и «устаревшей».

- От этого подхода, где каждый суслик агроном, мы уйдем. Будет современный муниципальный подход и стиль управления большим мегаполисом, - сказал он.

Также он заявил, что необходимо наладить тесное межведомственное взаимодействие с республиканскими органами власти.

Ирек Ялалов также заявил, что через пять лет горрод должен работать в цифре.

- У нас есть успехи по отдельным направлениям, в некоторых корпорациях, в частных компаниях, муниципальных, государственных предприятиях, организациях и ведомствах. Но единой системы, которая бы позволила презентовать Уфу умным городом нет. Движение в этом направлении должно продолжать в течение двух-трех лет. Задача такая, что через пять лет город должен полностью работать в цифре - все предприятия, организации, межведомственное взаимодействие. Что это позволит нам добиться? Самое главное мы практически исключим технологические, административные и стратегические ошибки в области планирования города, городской экономики, сказал он.

По его словам, многие ошибки, которые были допущены за последние 25 лет, были сделаны не специально, а из-за того, что отсутствует межведомственное взаимодействие между федеральными, региональными, муниципальными, частными структурами и промышленными предприятиями. Цифровой подход, по его мнению, позволит практически полностью исключить такие вещи.

- У нас в системе государственного-муниципального управления и то существуют серьезные нестыковки межведомственного взаимодействия, начиная от программного продукта. Разные ведомства пользуются разными программными продуктами. В области инженерии, систем безопасности, это вообще архиважный момент. Сколько раз я приводил примеры, когда мы берем старые архивные чертежи нашего города, начиная от подземного города, заканчивая вопросами с принадлежностями того или иного объекта, кто является собственником этого объекта. Выявляем массу нестыковок от той базовой информации, которая была за последние 10-ти летия занесена на планшеты города, -сказал он.

По его словам, когда строители или работники дорожного хозяйства приступают к развитию инфраструктуры города, выявляются 10-ки вещей, которые «ни коем образом не были зарегистрированы».