95 дольщикам дома на Шота Руставели в Уфе вернули деньги за квартиры

Депутат Горсовета Уфы и руководитель компании ПСК-6 Андрей Носков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. В частности, он рассказал о судьбе дольщиков недостроенного дома на Шота Руставели, которую ещё в прошлом году остановил глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам Андрея Носкова, 95 дольщиков недостроенного дома получили деньги, ещё восемь — отказались от выплат. Они верят, что данный объект будет построен. Взрослые люди, пять из которых проживают не на территории Башкирии, сказал депутат. Андрей Носков добавил, что несмотря на выплаты, люди всё равно понесли потери. Напомним, жители дома № 5 на Шота Руставели, в чьем дворе ПСК-6 начала строительство высотки, возмутились и выступили против её возведения. Осенью прошлого года на месте приехал Радий Хабиров и остановил стройку. Позже ПСК-6» подала в суд мэрию Уфы, требуя взыскать 750 миллионов рублей за срыв строительства.

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