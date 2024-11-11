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Стройка

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Ноябрь
Ипотека в Башкирии становится дороже и реже
11 ноября, 03:53
Пять ошибок при планировке участка, которые могут обойтись вам в копеечку
1 ноября, 13:42
Сентябрь
Скандал с аллей СВО в Уфе замяли
30 сентября, 04:30
Высотки на могилах задумали строить в Уфе
29 сентября, 09:19
Рабочего нашли мертвым у новостройки в Уфе
13 сентября, 06:17
Взорванный газом дом обновят к октябрю в Башкирии
11 сентября, 04:56
Многострадальную улицу Уфы не откроют в срок
10 сентября, 08:25
Новый бассейн построят в Башкирии
2 сентября, 09:03
Август
Школьники на стройке Дворца борьбы в Уфе: правда или нет
30 августа, 14:08
Мужчина упал с 25 м высоты в Уфе
5 августа, 08:40
Июль
Мужчина упал с 10 этажа на стройке в Башкирии
29 июля, 10:34
Два квартала в Уфе ждёт масштабная перестройка
14 июля, 06:08
Июнь
Застройщик в Башкирии незаконно привлек ₽162 млн для строительства дома
25 июня, 04:40
Число погибших на стройке в Уфе увеличилось
Стало известно о третьем погибшем на стройке в Уфе, сообщает прокуратура Башкирии. Несмотря на усилия врачей, один из пострадавших рабочих скончался по прибытии в больницу.
11 июня, 12:29
В Уфе начали проверку после ужасной гибели рабочих
После падения строительного подъемника, закончившейся смертью двоих рабочих, в Уфе начали проверку. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
11 июня, 12:22
Известно число погибших при падении люльки в Уфе
Двое рабочих стали жертвами несчастного случая на стройке в Уфе. Об этом Mkset сообщили в МЧС Башкирии. Тяжелые травмы также получили ещё двое сотрудников.
11 июня, 12:12
Арматурщик рухнул с высоты в Уфе
10 июня, 05:23
Май
Рабочий погиб на новостройке в Башкирии
27 мая, 07:16
В Уфе мужчина упал с восьмого этажа: ведется расследование
7 мая, 09:34
Декабрь 2023
В МЧС назвали предварительную причину инцидента на стройке в Уфе
Известны новые подробности инцидента со строительной техникой на улице Революционной.
22 декабря 2023, 11:22

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