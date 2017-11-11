В Уфе пройдет ярмарка вакансий для врачей и работников образования

Центр занятости населения приглашает на ярмарку вакансий 16 ноября.

В Уфе пройдет ярмарка вакансий для организаций сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования и финансовой деятельности, сообщает пресс-служба городской администрации.

На ярмарке предложат вакансии врача, медсестры разных квалификаций, администратора, агента по страхованию, дворника, повара, бухгалтера, педагога, слесаря, электромонтера и т.д.

Посетителей обещают проконсультировать в вопросах профобучения, компьютерной диагностики, правовой сфере.