В Уфе пройдет ярмарка вакансий для врачей и работников образования

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Центр занятости населения приглашает на ярмарку вакансий 16 ноября.
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для организаций сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования и финансовой деятельности, сообщает пресс-служба городской администрации.
На ярмарке предложат вакансии врача, медсестры разных квалификаций, администратора, агента по страхованию, дворника, повара, бухгалтера, педагога, слесаря, электромонтера и т.д.
Посетителей обещают проконсультировать в вопросах профобучения, компьютерной диагностики, правовой сфере.
Место и время проведения: г. Уфа, бульвар Ибрагимова 47/1, с 10 до 12 часов.
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