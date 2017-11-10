Мэрия Уфы: когда расплатятся с вахтерами и уборщицами детсадов и школ
Сегодня, 17:40ОбществоНаталья Кузнецова
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В администрации города пояснили, когда будут погашены долги по зарплате вахтерам и уборщиц детских садов и школ. В сентябре этого года их перевели в МУП "Уфагорэксплуатация", через два месяца уволили, и люди жаловались на то, что им не выплатили заработанные деньги.
- Задолженность по заработной плате за сентябрь месяц погашена в полном объеме, - сообщили в мэрии Уфы. - По состоянию на 7 ноября произведено перечисление денежных средств по заработной плате за октябрь в сумме 2,6 миллиона рублей. В ноябре будет произведен окончательный расчет сотрудников.
Медиакорсеть уже сообщала, что более чем с 1 тыс работников были заключены срочные договоры, которые были расторгнуты в конце октября. Люди остались без работы и не знали, что им делать дальше. Сегодня в мэрии заверили, что сейчас уволенные граждане трудоустраиваются в частные клининговые компании.
- Отдел труда муниципалитета будет контролировать выполнение обязательств по выплатам задолженности по заработной плате, - подчеркнули в мэрии.
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