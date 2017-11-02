В Уфе уборщиц и вахтеров школ и детсадов оставили без работы и зарплаты

Администрация города решила вывести услуги по уборки и охране школ и детсадов на аутсорсинг. Пока всех вахтеров и уборщиц перевели на работу в МУП "Уфагорэксплуатация", однако по прошествии двух месяцев работники не получили ни аванса, ни расчета. А в заключении их уволили.

С жалобой в администрацию обратился уфимец Виктор Савоненко. Он сообщил, что после того, как всех вахтеров и уборщиц 1 сентября перевели в МУП "Уфагорэксплуатация", работники не получали ни аванса, ни расчета. Муниципальное предприятие, по его словам в 2016 году шло под ликвидацию и, по его мнению, "за счет местного бюджета решили реанимировать фактически мертвое предприятие".

Как следует из жалобы 31 октября всех работников уволили, не выплатив при этом образовавшуюся задолженность по зарплате.

- Люди все это время работали без соответствующего оформления, а трудовые договора начали подписывать лишь 23 октября! - возмущается уфимец. - Прошу объяснить, для чего это было сделано и кто поимел выгоду за счет неудобства работающих граждан? По моим наблюдениям, ситуация в школах по их техническому обслуживанию резко ухудшилась.

В МУП "Уфагорэксплуатация" Медиакорсети пояснили, что работниками (всего их около тысячи) были заключены срочные трудовые договора сроком на два месяца. Именно поэтому в конце октября они были расторгнуты. Мэрия планирует заключить договор с другой клининговой компанией, название которой в "Уфагорэксплуатации" назвать не смогли. Что касается задолженности по заработной плате, то как пояснили в МУПе она образовалась из-за того, что образовательные организации в срок не предоставляли табеля.