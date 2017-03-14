В Уфе из-за прорыва трубы вновь обвалился асфальт

Очередной провал грунта зафиксирован в Уфе. В этот раз инцидент произошел на пересечении улиц Ульяновых и Максима Горького. Причина – утечка из водопровода.

- Городские службы оперативно выехали на место. Сейчас ведутся работы по устранению повреждения на трубопроводе. Участок огорожен. В ближайшее время полотно проезжей части будет восстановлено. Причины инцидента выясняются, - отмечается в сообщении администрации.