Фото: Администрация Уфы
В Уфе из-за прорыва трубы вновь обвалился асфальт
Сегодня, 11:18Город
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В Уфе из-за прорыва трубы вновь обвалился асфальт
Очередной провал грунта зафиксирован в Уфе. В этот раз инцидент произошел на пересечении улиц Ульяновых и Максима Горького. Причина – утечка из водопровода.
Источник: Администрация Уфы
- Городские службы оперативно выехали на место. Сейчас ведутся работы по устранению повреждения на трубопроводе. Участок огорожен. В ближайшее время полотно проезжей части будет восстановлено. Причины инцидента выясняются, - отмечается в сообщении администрации.
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