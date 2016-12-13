В Уфе в очередной раз произошел провал грунта
Сегодня, 09:57ГородОльга КорзикФото: Администрация Уфы
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В этот раз - на улице Степана Кувыкина.
Вчера, 8 июня, в Уфе произошел очередной провал грунта. В этот раз – на улице Степана Кувыкина, 21.
Как сообщили в администрации Уфы, место происшествия огорожено, работники муниципального бюджетного учреждения по содержанию и благоустройству Кировского района Уфы приступили к устранению разрушения дорожного полотна.
Сюжеты: ФотофактИсточник: Администрация Уфы
- Полное восстановление дорожного полотна будет произведено при установлении необходимых погодных условий, - отмечается в сообщении пресс-службы администрации Уфы.
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