mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ямы

Выбрать дату
2024
Асфальт в Башкирии не приживается
17 ноября, 07:07
На уфимские ямы не хватает асфальта
18 сентября, 19:36
В Уфе водители автобусов отказываются ездить из-за плохих дорог
23 августа, 11:40
«Что-то мешает»: мэр Уфы высказался о ямочном ремонте в городе
14 мая, 10:50
Башкирию избавят от ям до середины июня
В Башкирии занялись устранением ям на дорогах. На региональных и межмуниципальных дорогах, дворовых территориях и межквартальных проездах ликвидируют провалы.
17 апреля, 15:26
В Башкирии закрыли разбитую трассу
В Салаватском районе Башкирии закрыли движение грузовиков по одной из автодорог. Об этом сообщили в Минтрансе республики. Ограничение действует с 3 апреля.
3 апреля, 14:24
Житель Башкирии ради эффектного кадра искупался в луже посреди двора
В Нефтекамске мужчина искупался в огромной луже. Кадры перформанса горожанина появились в телеграм-канале «Честный репортаж».
2 апреля, 03:23
2023
В Уфе еще несколько автомобилей пострадали из-за ям на улицах
Об этом сами водители рассказали в соцсетях.
22 декабря 2023, 11:40
2019
Радий Хабиров — Мухаметьянову: Вы походите по улицам, пофотографируйте ямы
13 мая 2019, 09:20
2017
В Уфе обнаружен еще один крупный карстовый провал
18 сентября 2017, 11:11
В Уфе из-за прорыва трубы вновь обвалился асфальт
11 июня 2017, 06:18
Журналисты проверили интерактивную карту ямочного ремонта в Уфе
22 марта 2017, 07:52

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика